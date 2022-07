కాక రేపుతున్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎపిసోడ్.. సంకట స్థితిలో కాంగ్రెస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎపిసోడ్ అసలే కష్టాల్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరింత సంకట స్థితిని తీసుకు వచ్చింది. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పార్టీ మారడం ఖాయమని చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పై బహిష్కరణ వేటు వెయ్యాలని పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సమాచారం. అయితే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పై బహిష్కరణ వేటు వేస్తే పార్టీకి నష్టం జరుగుతుందని, పార్టీలోని పలువురు నాయకులు భావిస్తున్నారు. ఎలాగైనా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ని బుజ్జగించి పార్టీలోనే కొనసాగేలా చూడాలని భావిస్తున్న వారు కూడా లేకపోలేదు. మిశ్రమ అభిప్రాయాలతో కోమటిరెడ్డి ఎపిసోడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాక రేపుతుంది.

English summary

Munugodu MLA Komatireddy Rajagopal Reddy episode has put the Congress party in crisis. There was a situation where the decision of expulsion was taken even though congress did not want to be expelled him from the party.