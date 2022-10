కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి ప్రచారం చెయ్యరు.. కానీ చచ్చేదాకా కాంగ్రెస్ లోనే.. ఏంటిది కోమటిరెడ్డి బ్రదర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత, ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వ్యవహార శైలి ఇప్పుడు పార్టీ శ్రేణులకు కూడా అంతుచిక్కకుండా ఉంది. మునుగోడు ఉపఎన్నిక జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, మునుగోడు లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాల్సిన బాధ్యతను భుజాన వేసుకోవలసిన భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ప్రచార పర్వానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వీర విధేయుడనని, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ.. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. టిపిసిసి స్టార్ క్యాంపెయినర్ అయిన కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అసలు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు అన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

There will be a discussion in the party ranks as to why Komatireddy Venkat Reddy, who is going to Australia without campaigning for the Congress candidate in the munugode, how is showing loyalty to the Congress.