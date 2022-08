ఉంటారా? పోతారా? కాంగ్రెస్ పార్టీని కలవరపెడుతున్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మిశ్రమ సంకేతాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీలో కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ ఎపిసోడ్ ఇంకా సమసిపోలేదు. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీపై తీవ్రస్థాయిలో నిప్పులు చెరుగుతుంటే, పార్టీలోనే ఉంటూ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి రోజుకో పంచాయతీకి తెర తీస్తున్నారు. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మిశ్రమ సంకేతాలు పార్టీలో ఉంటారా? పోతారా? అన్న అనుమానాలకు కారణంగా మారాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీని టెన్షన్ పెడుతున్నాయి.

English summary

The mixed signals of Komati Reddy Venkata Reddy are troubling the Congress party in the context of the Azadi Gaurav Yatra of the Congress party to be continued from today in Munugode.