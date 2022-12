పార్టీ మార్పుపై కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంచలనం; షర్మిల ఘటన; కవిత స్కామ్ పైనా ఇలా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మునుగోడు ఉపఎన్నికలకు తర్వాత సైలెంట్ గా వున్న కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తాజాగా వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల పట్ల టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు బాధాకరంగా ఉందని వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాదు కెసిఆర్ కుమార్తె కవిత విషయంలో సిబిఐ విచారణపై ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కనీసం వార్డు మెంబర్ కాని వైఎస్ షర్మిలపై మోడీకి ఎందుకింత ప్రేమ?

English summary

Congress MP Komatireddy Venkatreddy senstaion on party change. He said that the incident of YS Sharmila is sad. Komatireddy Venkat Reddy asked why the CBI exempted MLC Kavitha from calling her office for investigation.