చంపేస్తా.. సీరియస్ లుక్ లో కొండా మురళి; 'కొండా' సినిమా పోస్టర్ లు రిలీజ్ చేసిన రాంగోపాల్ వర్మ!!

oi-Dr Veena Srinivas

వివాదాస్పద దర్శకుడు, సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ రాంగోపాల్ వర్మ తాజాగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సినిమా 'కొండా'. తెలంగాణ రాజకీయాలలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంతరించుకున్న కొండా దంపతుల నేపథ్యాన్ని బేస్ చేసుకుని రాంగోపాల్ వర్మ కొండా సినిమాను తెరకెక్కించనున్నారు. చిత్ర నిర్మాణం మొత్తం వరంగల్లోనే జరగనున్నట్లుగా వర్మ ఇప్పటికే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

తెలంగాణా రక్త చరిత్ర.. కొండా మురళి, సురేఖ బయోపిక్, నక్సలైట్ ఆర్కేతో అనుబంధం : ఆర్జీవీ సంచలనం

Ram Gopal Varma has released posters 'Konda' movie Based on an incident that took place in 1980, Rangopal Varma released posters as character of Konda Murali is shown very aggressively.