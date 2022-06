బీజేపీలోకి కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి.. ఆహ్వానించిన తరుణ్ చుగ్..!!

Telangana

తెలంగాణ రాజకీయాలు రోజు రోజుకీ వేడెక్కుతున్నాయి. వరుస పరిణామాలతో ఆసక్తి కరంగా మారుతున్నాయి. పార్టీల్లో చేరికలు మొదలయ్యాయి. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల సమయంలో ఇతర పార్టీల్లోని ముఖ్య నేతలను తమ పార్టీలోకి చేర్చుకొనే వ్యూహాలను కమలం నేతలు అమలు చేస్తున్నారు. ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ కు పదును పెడుతున్నారు. అందులో భాగంగా.. మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి ఇక కాషాయం కండువా కప్పుకోవటం దాదాపు ఖాయమైంది.

All set for Ex MP Konda viswesara reddy join in BJP, party state incharge Tarun chug met him and invited to join in the party in presenee of national leaders.