Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ షాద్ నగర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కేశంపేట మండలం కొండారెడ్డి పల్లి గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ గ్రామాభివృద్ధికి ప్రకాష్ రాజ్ ఎంతో చొరవ తీసుకున్నారని ఇటీవల ఒక ట్విట్టర్ పోస్ట్ లో మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకాష్ రాజ్ ను కొనియాడడంపై కొండారెడ్డిపల్లి సర్పంచ్ మంత్రి కేటీఆర్ కు షాక్ ఇచ్చారు. పైసలు మావైతే ప్రశంసలు ప్రకాష్ రాజ్ కా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

English summary

Sarpanch of Kondareddy Pally questioned Minister KTR who praised Prakash Raj on the progress achieved by Kondareddypally. She disappointed and said that we have developed it with our own funds but minister KTR is Giving credit to prakash raj.