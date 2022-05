అమిత్ షా కు కేటీఆర్ బహిరంగలేఖ.. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని సవాల్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా పర్యటన నేడు సాగనుంది. ఈ నేపధ్యంలో బీజేపీ నేతలు అమిత్ షా పర్యటనకు, తుక్కుగూడ లో నిర్వహించనున్న భారీ బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇక అమిత్ షా పర్యటన నేపథ్యంలో కేంద్రాన్ని మరోమారు టార్గెట్ చేసిన టిఆర్ఎస్ మంత్రి కేటీఆర్ అమిత్ షా కు బహిరంగ లేఖ రాసి సమాధానం చెప్పాలంటూ పలు ప్రశ్నలను సంధించారు.

English summary

KTR wrote an open letter to Amit Shah who is coming to the state today in the wake of the Amit Shah meeting. KTR challenged that the promises given to Telangana were not implemented and to answer these questions.