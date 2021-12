కేటిఆర్ ప్రతిభావంతుడైన మంత్రి.!నిత్య కృషీ వలుడనే పుస్తకాన్నావిష్కరించిన మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: ఐటి మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన మంత్రని, కేటీఆర్ అంటే యూత్ ఐకాన్ అని, నేటి యువతకు ఆదర్శం ఆయన నడవడిక అని రాష్ట్ర రోడ్లు-భవనాలు,గృహ నిర్మాణ మరియు శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డితెలిపారు. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో పరుగులు పెట్టించడంలో కేటీఆర్ ది ముఖ్య పాత్ర అని మంత్రి కొనియాడారు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా విజయవంతంగా మూడేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కేటీఆర్ కు మంత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్బంగా కేటీఆర్ నిత్య కృషీవలుడు అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి.

English summary

The Minister congratulated KTR on the occasion of his successful completion of three years as TRS Party Working President. On this occasion, Minister Prashant Reddy unveiled a book titled KTR Nithya Krishivaludu.