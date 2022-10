మునుగోడు బీజేపీనేతతో మంత్రి కేటీఆర్ షాకింగ్ టెలిఫోన్ సంభాషణ.. వీడియో వైరల్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. ఇప్పటికే మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి నామినేషన్ల ప్రక్రియ, నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ కూడా పూర్తయింది. దీంతో మునుగోడు బరిలో ఉన్న ప్రధాన పార్టీల నాయకులు అందరూ ఎన్నికల ప్రచారంలో దూకుడు పెంచారు. మునుగోడులో ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున బరిలోకి దిగిన కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డికి మద్దతుగా మంత్రులు రంగంలోకి దిగి ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.

English summary

video of KTR telephone conversation with BJP leader to cooperate with TRS in munugode by poll goes viral. But no matter how much KTR appeals, the said BJP leader says that he will work for BJP only.