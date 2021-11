Telangana

తెలంగాణలో పెద్దల సభకు కొత్తగా వెళ్లేదెవరు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎవరికి అవకాశం ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యే కోటాలో ఖాళీగా ఉన్న ఆరు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల ద్వైవార్షిక ఎన్నికల షెడ్యూలు విడుదల చేసింది. 119 మంది సభ్యులున్న శాసనసభలో టీఆర్‌ఎస్‌కు సంఖ్యాపరంగా 103 మంది సభ్యుల బలం ఉంది. దీంతో ఎన్నిక జరిగే ఆరు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లోనూ పార్టీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. దీంతో..గతంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చిన వారు...ఇప్పుడు పదవీ విరమణ చేసిన వారు.. కొత్తగా ఆశావాహుల్లో ఉత్కంఠ పెరిగిపోతుంది.

With Six MLC seats getting vacated reports say that two seats will be filled by L Ramana and Mothkupalli from TRS