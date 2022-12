Mallareddy: దిగొచ్చిన మంత్రి మల్లారెడ్డి - ఎమ్మెల్యేలతో రాజీ ఫార్ములా..!

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

ఎమ్మెల్యేల అమ్మతి రాగంతో కార్మిక శాఖ మంత్రి మంత్రి మల్లారెడ్డి దిగొచ్చారు. తమది క్రమశిక్షణ గల పార్టీ అని..ఇది ఇంటి సమస్య అని.. దీని త్వరలో పరిష్కరించుకుంటామని చెప్పారు. తాను ఎవరితోనూ విబేధాలు పెట్టుకునే రకం కాదన్నారు. మా మధ్య సమస్య లేదని... తానే ఎమ్మెల్యే ల ఇంటికి వెళతాను... వారితో మాట్లాడతానని తెలిపారు. తాను గాంధేయవాదినని.. తమ ఇంటి సమస్య... మీడియానే ఎక్కువగా చూపిస్తుందని మల్లారెడ్డి అన్నారు. పదవులు కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఇస్తారు... తాను కాదని తెలిపారు. అవసరమైతే ఎమ్మెల్యేల ను అందరినీ తమ ఇంటికి ఆహ్వానిస్తానని మల్లారెడ్డి వివరించారు.

English summary

Minister of Labor Department Minister Mallareddy came down with the MLAs comments. They said that they are a disciplined party...this is a domestic issue...it will be resolved soon. He said that he is not the type to have differences with anyone.