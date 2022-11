తెలంగాణాలో ఈడీ, ఐటీ దాడులకు లిస్ట్ రెడీ.. నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎవరంటే? గులాబీల గుబులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు చేస్తున్న సోదాలు గులాబీ శ్రేణులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఒక్కొక్కరుగా మంత్రులను టార్గెట్ చేసి ఈడీ, ఐటి దాడులతో వణుకు పుట్టిస్తున్న కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న, సీఎం కేసీఆర్ కు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న మరికొందరు రాజకీయ నాయకులను ఫోకస్ చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక వారందరూ ఇప్పటినుంచే ఒకవేళ తమ పై దాడి జరిగితే తప్పించుకోవడం ఎలా? తట్టుకోవడం ఎలా అన్నదానిపై దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం.

English summary

It is known that the list is ready for ED and IT attacks. 9 leaders including trs ministers and MLAs the next target. This is created tension in trs party.