కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డ కమల దళం.!బీఎస్కే యాత్రపై దాడులు సహించమన్న రాజాసింగ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ప్రోద్భలంతోపాటు మంత్రి కేటీఆర్ డైరెక్షన్ ప్రకారమే ప్రజా సంగ్రామ యాత్రపై దాడులు జరుగుతున్నాయని సంచలన ఆరోపణలు చేపారు బీజేపీ శాసనసభా పక్షనేత రాజా సింగ్. పాదయాత్ర మొదలు పెట్టకముందే బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ పాదయాత్రను అడ్డుకునేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని, దాడులు చేస్తారని ముందే చెప్పారని, సంయమనంతో ఉండాలని చెప్పారని, ఈరోజు బీజేపి యాత్రపై జరిగిన దాడిని అడ్డుకోవడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని రాజాసింగ్ ధ్వజమెత్తారు.

English summary

BJP Legislative Party leader Raja Singh has made sensational allegations that attacks on the Praja Sangram Yatra are being carried out at the instigation of state Chief Minister Chandrasekhar Rao and under the direction of Minister KTR.