తెలంగాణాలో లంపీ స్కిన్ కలకలం; వ్యాధి బారిన పశువులు; ఆందోళనలో పాడిరైతులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లంపి స్కిన్ వ్యాధి కలకలం రేపుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాలలో పశువులు లంపి స్కిన్ వ్యాధి బారిన పడుతున్నాయి. ఉమ్మడి వరంగల్, నిజామాబాద్, జోగులాంబ గద్వాల్ తో పాటు అనేక జిల్లాలలో పశువులలో లంపి స్కిన్ వ్యాధి కనిపిస్తుంది. దీంతో పాడి రైతులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తెల్లజాతి పశువులలో ఎడ్లు, ఆవులు వంటివాటిలో లంపి స్కిన్ వ్యాధి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

మునుగోడు సిత్రాలు: ఇంటికి కిలో చికెన్.. రాజకీయనాయకుల ప్రేమకు షాక్ అవుతున్న ప్రజలు!!

English summary

Lumpy skin disease to cattle creates fear in dairy farmers in Telangana. The alerted government took action after the cattle of Warangal, Nizamabad, Nirmal and other districts of the state were affected by lumpy skin disease.