Mahua flowers: గిరిజనుల కల్పవల్లి ఈ చెట్టు..దీని విశిష్టతలు తెలిస్తే ఔరా అంటారు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో దొరికే ఈ పూలు సుగంధ పరిమళాలను వెదజల్లే కాకుండా, ఎంతోమంది ఆదివాసీలకు, గిరిజనులకు జీవనోపాధిని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ పూలతో తయారు చేసే అటవీ ఉత్పత్తులు కూడా ఎంతో ఆరోగ్యదాయకమైనవి. రక్తహీనతతో ఉండే మహిళలకు ఈ పూలతో చేసిన లడ్డూలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఔషధ గుణాలున్న ఈ పూలు అడవికి సుగంధాన్ని అద్దడమే కాకుండా, విభిన్న ప్రయోజనాలతో దీని గురించి తెలుసుకున్న వారు ఔరా అనేలా చేస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆ పూలేంటి? ఆ పూల చెట్ల వెనుక ఉన్న కథేంటి తెలుసుకోవాలంటే వన్ఇండియా నుంచి ఈ ప్రత్యేక కథనాన్ని చదవండి.

English summary

Mahua trees are now a boon to the tribals. Mahua flowers are not only disperse the aromas in the forest areas but also provide a livelihood for the tribals.