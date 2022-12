బీజేపీ ట్రాప్ లో మల్లారెడ్డి? మంత్రి మల్లారెడ్డిపై అసమ్మతి వెనుక అధిష్టానం; బిగ్ స్టోరీ!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాలు మంత్రి మల్లారెడ్డి పైన ఒకసారి ఫోకస్ పెట్టాయి. మంత్రి మల్లారెడ్డి ఇళ్ళు, ఆస్తులపై ఐటి దాడులు జరగడం, ఐటీ దాడుల తర్వాత మంత్రి మల్లారెడ్డి వ్యవహారంలో మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యేలు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ, ఆయన తీరుపై బాహాటంగా విమర్శలు చేయడం వంటి పరిణామాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికరంగా మారాయి. అసలు మంత్రి మల్లారెడ్డి విషయంలో ఐటీ దాడులు ఎపిసోడ్ నుంచి ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు మల్లారెడ్డి ఇప్పుడు రాష్ట్రం లో టాక్ అఫ్ ది టౌన్ అయ్యారు? వంటి అనేక విషయాలపై చర్చిస్తున్న సమయంలో కొత్తగా ఒక విషయం తెర మీదకు వచ్చింది.

English summary

It is known that Mallareddy is in touch with BJP after the IT attacks. It is being discussed that the BRS leadership is behind the disagreement over the minister and that is why it is silent on the matter.