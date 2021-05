తెలంగాణలోనూ కరోనాకు నాటు మందు-తెర పైకి నాటు వైద్యుడు భీమయ్య-రెండే గంటల్లో నయం చేస్తానని

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

కృష్ణపట్నం ఆనందయ్య కరోనా విరుగుడు పేరుతో ఇస్తున్న నాటు మందుపై ఓ పక్క పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి... మరో పక్క తామూ కరోనాకి మందు తయారుచేశామని మరికొందరు 'ఆనందయ్య'లు ముందుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికే రాజమండ్రి,పులివెందుల తదితర ప్రాంతాల్లో కరోనా మందు పేరుతో కొందరు వ్యక్తులు పసరు మందు పంపిణీ చేస్తున్నారు.తాజాగా తెలంగాణలోనూ ఓ నాటు వైద్యుడు తాను కరోనాకు విరుగుడు మందు ఇస్తున్నానని చెబుతున్నాడు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండల కేంద్రానికి చెందిన బచ్చలి భీమయ్య అనే సింగరేణి రిటైర్డ్ కార్మికుడు కరోనా విరుగుడు పేరుతో నాటు మందు పంపిణీ చేస్తున్నాడు.

English summary

Mandamarri Sub-Inspector Bhumesh cautioned the public against falling prey to a message that has gone viral on social media platforms about one Bacchali Bheemaiah who has claimed that he has a miracle cure for Covid-19.