సింగర్ మంగ్లీపై పోలీసులకు బీజేపీ ఫిర్యాదు -రాచకొండ పోలీసుల యాక్షన్? -నా జాతి, ప్రాంతంపై విమర్శలా?

Telangana

oi-Madhu Kota

ప్రముఖ గాయని సత్యవతి అలియాస్ మంగ్లీపై బీజేపీ నేతల ఫిర్యాదుతో బోనాలు పాట వివాదం మరో మలుపు తిరిగింది. తెలంగాణలో బోనాల పండుగ సందర్భంగా మంగ్లీ పాడిన పాటపై కొద్ది రోజులుగా దుమారం కొనసాగుతున్నది. ఈ పాటలో వాడిన పదాలపై మీడియా, సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతుండగా, మొన్న హిందూ సంఘాలు, ఇవాళ బీజేపీ ఎంట్రీతో వివాదం మరింత పెద్దదైంది. మరోవైపు తన పాటపై నెలకొన్న వివాదంపై సింగర్ మంగ్లీ తొలిసారి స్పందించారు. వివరాలివి..

English summary

amid controversy over bonalu song 2021, the BJP leaders have lodged a complaint with the Rachakonda Police Commissioner against Singer Mangli. bjp leaders alleges that abusive language used in song. earlier, singer mangli clarified about the lyrics of bonalu song 2021