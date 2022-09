ఆ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై మావోయిస్టుల రెక్కీ; తెలంగాణాలో పోలీసుల భారీసోదాల వెనుక పెద్ద కథే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మావోయిస్టులు చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తున్నారా? ఒక పక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మావోయిస్టులకు చెక్ పెట్టడం కోసం అడవులను జల్లెడ పడుతున్న మావోయిస్టులు తమ బలాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? ఇటీవల కాలంలో పోలీసులు మావోయిస్టులపై ఇంతగా ఫోకస్ పెట్టడం వెనుక బలం పుంజుకున్న మావోయిస్టు పార్టీనే కారణమా? టిఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలను టార్గెట్ చేసి రెక్కీ నిర్వహించి పోలీసులకు షాకిచ్చారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The Maoists tried to target against Bellampally MLA Durgam Chinnaiah, Chennuru MLA Balka Suman and Ramagundam MLA Korukanti Chander. In Telangana, people's representatives and police are under tension due to Maoist activities.