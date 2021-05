కనికరం లేని కరోనా.!వాట్సప్ ఆన్ చేస్తే విషాద వార్తలే.!కబళించేస్తున్న కోవిడ్ మరణాలు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : దేశంలో అత్యంత విపత్కర, విషాద పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. కరోనా మహమ్మారి విసురుతున్న పంజాకు అనేక మంది అశువులుబాస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. కరోనా రెండవ దశ ప్రభావంతో అనేక మంది ప్రజలు అకాల మరణాలకు గురవుతున్నారు. ఏ రోజు ఏ దుర్వార్త వినాల్సొస్తుందననే ఆందోళనలో ప్రజలు ఉన్నట్టు స్పషమవుతోంది. నిత్యం చేతులో ఉండే సెల్ ఫోన్ లోని వాట్సప్ మెస్సేజ్ వస్తే ఆందోళనగా ఫోన్ వైపు చూసే పరిస్ధితులు నెలకొన్నాయి. ఎప్పుడు ఏ మరణ వార్త వినాలో, బంధువులు, మిత్రులు ఎవరికి కరోనా సోకి ఆసుపత్రిపాలవుతారో తెలియని పరిస్థితులు దాపురించాయి.

English summary

Many people are suffering from premature death due to the second stage effect of corona. It is clear that people are worried about hearing any bad news any day. There are situations where people look at the phone anxiously when they receive a WhatsApp sad message on their cell phone.