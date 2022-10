Rains: కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం.. మరో మూడు రోజులు వానలే..

Telangana

తెలంగాణలో మరో మూడు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. బుధవారం హైదరాబాద్ తో సహా పలు జిల్లాల్లో వర్షం పడింది. ఉప్పల్, పీర్జాది గూడ, తార్నాక, రాజేంద్ర నగర్, మైలార్ దేవ్ పల్లి, అత్తాపూర్, బండ్లగూడ జాగీర్, కిస్మత్ పూర్, హిమాయత్ సాగర్, నార్సింగి, మణికొండ, పుపాల్ గూడ, గండిపేట తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది.

The Meteorological Department of Hyderabad said that there is a possibility of rains in Telangana for another three days. Amaravati Meteorological Department has said that there will be rains in AP as well.