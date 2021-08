తెలంగాణా, ఏపీ అసెంబ్లీ సీట్లు పెంచేది లేదన్న కేంద్రానిది అణగదొక్కే కుట్ర,అసలు రీజన్ చెప్పిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి

Telangana

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్యను ఎందుకు పెంచరని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్థానాల సంఖ్య పెంపు ఇప్పట్లో ఉండదని 2026 జనగణన వివరాలు ప్రచురితమైన తర్వాత దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్యలో మార్పులు జరుగుతాయని కేంద్రం వెల్లడించింది. మిగతా రాష్ట్రాలతో పాటు తెలంగాణ, ఏపీలో కూడా అసెంబ్లీ స్థానాల పెంపు ఉంటుందని పార్లమెంట్ వేదికగా కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఇక దీని పై మండిపడిన ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కేంద్రం మొండి వైఖరి మరోమారు చాటుకుందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

State Panchayat Raj Rural Development Minister Errabelli Dayakar Rao has asked the Union government why the number of assembly seats in Telangana and Andhra Pradesh should not be increased. He criticized the Center for undermining the economic and political growth of Telangana and Andhra Pradesh, saying it was a dictatorial trend.