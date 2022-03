గ్రామాలలో బీజేపీ కార్యకర్తలను ఉరికించండి.. మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు షాకింగ్ కామెంట్స్

Telangana

తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ ని టార్గెట్ చేస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ వాళ్లకు మెంటల్ అని పేర్కొన్న ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, వాళ్ళు కావాలనే ప్రజలను తికమక పెడుతున్నారు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్ర వరి ధాన్యం వద్దంటే రాష్ట్రంలో బిజెపి నాయకులు వేయమని చెప్తున్నారని ఇదెక్కడి న్యాయం అంటూ ప్రశ్నించారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు. మెంటల్ బీజేపీ నేతలను గ్రామాల్లోకి రాకుండా ఉరికించాలని ఎర్రబెల్లి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

Minister Errabelli Dayakar Rao made shocking comments that mental BJP leaders should be expelled from the villages. Minister Errabelli called for the erection of black flags on houses and the burning of BJP effigies in protest of the Centre's stance.