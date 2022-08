బండి సంజయ్ ఏ ముఖం పెట్టుకుని పాదయాత్ర చేస్తున్నారు: మండిపడ్డ మంత్రి ఎర్రబెల్లి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రంలో బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలని, సీఎం కేసీఆర్ ను గద్దె దించి కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజాక్షేత్రంలో టిఆర్ఎస్ అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగడుతూ, సీఎం కేసీఆర్ పాలనపై నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకోవడంతో పాటుగా, వారికి అండగా బీజేపీ నిలుస్తుందని హామీ ఇస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికలలో తెలంగాణ ప్రజలు బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వాలని బండి సంజయ్ తన పాదయాత్ర ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao targeted Bandi Sanjay as to which face Bandi Sanjay is carrying out the padayatra. he suggested Bandi Sanjay speak after getting funds from the center