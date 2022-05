మీ బోగస్ రైతుడిక్లరేషన్ ఎవరూ నమ్మరు రాహుల్.. కాంగ్రెస్ ఎంపీకి మంత్రి ఎర్రబెల్లి సూటిప్రశ్నలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ హన్మకొండలోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల గ్రౌండ్లో నిర్వహించిన రైతు సంఘర్షణ సభ పై రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖామంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాహుల్ గాంధీకి మంత్రి ఎర్రబెల్లి పలు సూటి ప్రశ్నలను సంధించారు

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao was indignant over the farmer declaration made by Rahul Gandhi in the Warangal meeting that no one would believe your bogus farmer declaration. Minister Errabelli direct questions to the Congress MP directly.