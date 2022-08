దేవరుప్పల రాళ్ళదాడిపై మంత్రి ఎర్రబెల్లి సీరియస్; బండి సంజయ్, బీజేపీగూండాలను విడిచిపెట్టబోమని వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రలో దేవరుప్పల లో చోటుచేసుకున్న ఘర్షణ రెండు పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధానికి కారణమైంది. ఇప్పటికే బండి సంజయ్ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించి, అటు పోలీసుల వైఫల్యంపై కూడా మండిపడితే, తాజాగా టిఆర్ఎస్ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బిజెపిపై విరుచుకుపడ్డారు. బండి సంజయ్ ను టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Minister Errabelli dayakar rao became serious about the Devaruppala attack incident. He console the TRS workers injured in the attack who were being treated at Jangaon Hospital and warned bjp, not to spare Bandi Sanjay and BJP goons.