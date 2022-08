Telangana

టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, గులాబీ బాస్ కు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సోదరుడు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు షాక్ ఇవ్వబోతున్నారా? త్వరలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని వీడి కాషాయ తీర్థం పుచ్చుకోబోతున్నారా? టిఆర్ఎస్ పార్టీలో మంత్రిగా ఉన్న ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావుకు తమ్ముడు ఊహించని ఝలక్ ఇవ్వబోతున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తుంది. ఇక ఇదే సమయంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీని వీడి బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకోబోతున్నారు అన్న వార్తల వెనుక వరంగల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

It is reported that Minister Errabelli's brother Pradeep Rao has decided to resign, giving a shock to the TRS. It is being discussed that he is joining the BJP only for the ticket in the next election.