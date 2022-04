మంత్రి ఎర్రబెల్లి వర్సెస్ నన్నపునేని నరేందర్; రైతు దీక్షలో బయటపడ్డ టీఆర్ఎస్ నేతల అంతర్గతపోరు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం సాగుచేసిన యాసంగి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు జిల్లా కేంద్రాలలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో కొనసాగిన ఆందోళన కార్యక్రమాలలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల మధ్య అంతర్గత విభేదాలు బయటపడ్డాయి. రైతు దీక్ష సాక్షిగా వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్ వివాదం కొనసాగింది.

రేపు జిల్లాకేంద్రాలలో ఉధృతంగా ధర్నాలు; ప్రతి రైతు ఇంటిపై నల్లజెండాలు: మంత్రి ఎర్రబెల్లి

English summary

The controversy over Minister Errabelli Dayakar Rao vs MLA Nannapaneni Narender continues in Warangal East constituency as a witness to the farmers protest. MLA Narender did not attend the farmer protest until Minister Errabelli left.