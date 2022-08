రైతుగా మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్; కూలీలతో కలిసి పొలం పనులు; భోజనం,మాటామంతీ!!

Telangana

తెలంగాణ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ప్రజలతో మమేకం కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తెలంగాణా రాష్ట్ర మంత్రిగా నిత్యం రాజకీయాలలో బిజీగా ఉండే ఆయన తాజాగా రైతన్నగా దర్శనం ఇస్తున్నారు. సొంత నియోజకవర్గం ధర్మపురిలో రైతుగా వ్యవసాయ పనుల్లో కనిపిస్తున్నారు. నిత్యం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూనే, రైతుల మనసులను గెలుచుకునే పనిలో పడ్డారు. తెలంగాణ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ ఇటీవల ఎక్కడ పర్యటించినా సరే ముఖ్యంగా పొలం పనులలో సందడి చేస్తున్నారు.

Minister Koppula Eshwar became a farmer working in the fields with the laborers. Minister Koppula Eshwar is busy touring the joint Karimnagar district, plowing with the farmers, sowing paddy plants, and having a meal with them.