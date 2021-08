సెప్టెంబర్ 2న టీఆర్ఎస్ జెండా పండగ-పార్టీ శ్రేణులకు కేటీఆర్ దిశా నిర్దేశం-సంస్థాగత నిర్మాణానికి యాక్షన్ ప్లాన్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 2న 'జెండా పండగ'ను నిర్వహించేందుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సిద్ధమవుతోంది. గ్రామాలు,మున్సిపాలిటీలు,మున్సిపల్ కార్పోరేషన్లలో పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. అదే రోజు నుంచి అన్ని జిల్లాల్లో కమిటీల ఏర్పాటుపై ఫోకస్ చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించి మంత్రి,టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తాజాగా పార్టీ శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు,ఎమ్మెల్యేలు,ఎంపీలు,జిల్లాల నేతలు పాల్గొన్నారు. జెండా పండగ నిర్వహణ,కమిటీల ఏర్పాటుపై నేతలకు కీలక సలహా,సూచనలు చేశారు.

English summary

The TRS party is preparing to organize a 'flag festival' on September 2 across the state of Telangana. The event will be held as part of institutional strengthening of the party in villages, municipalities and municipal corporations.