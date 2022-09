తెలంగాణాకు ఉద్యమాలు కొత్తకాదు.. మీకిప్పుడు సెప్టెంబర్17 గుర్తొచ్చిందా? మంత్రి కేటీఆర్ ఫైర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న కేటీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఎనిమిది సంవత్సరాలలో కేంద్రానికి గుర్తురాని సెప్టెంబర్ 17 ఇప్పుడు గుర్తుకు వచ్చిందా అంటూ మంత్రి కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు.

నిర్మలా సీతారామన్ కరెన్సీనోట్లపై మోడీ ఫోటోను ముద్రించాలని ఆదేశిస్తారేమో.. మంత్రి కేటీఆర్ సెటైర్లు!!

English summary

Movements are not new to Telangana, Minister KTR said. KTR slams that bjp is trying to spread communal hatred in Telangana. Minister KTR got fired asking that bjp has remembered september17 now.