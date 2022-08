పచ్చగా ఉన్న తెలంగాణాలో చిచ్చుపెట్టే చిల్లరప్రయత్నం చేస్తున్న మోడీ సర్కార్: మండిపడిన కేటీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కారుపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా వరుస ట్వీట్లను చేసి బిజెపి ని టార్గెట్ చేస్తున్న కేటీఆర్ తనదైన శైలిలో మండిపడుతున్నారు. తాజాగా ట్విట్టర్ వేదికగా బిజెపి ని టార్గెట్ చేసిన కేటీఆర్ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది మోడీ ప్రభుత్వం కాదు ఏ డి ప్రభుత్వం అంటూ మండిపడ్డారు. అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేసే ప్రభుత్వం అని మోడీ ప్రభుత్వాన్ని కేటీఆర్ టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Minister KTR lashed out at the central government saying that the Modi government is trying to destroy the Telangana.