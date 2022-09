ఓ తండ్రి పంపిన సందేశం తృప్తినిచ్చిందన్న మంత్రి కేటీఆర్.. ఇంతకీ మ్యాటర్ ఏమిటంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పురపాలక మరియు ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ నిత్యం ట్విటర్లో, సామాజిక మాధ్యమాలలో యాక్టివ్ గా ఉంటారు అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. సామాజిక మాధ్యమాలలో యాక్టివ్ గా ఉండటంతోపాటు, అనేక సమస్యలపై ప్రజలు కేటీఆర్ కు విజ్ఞప్తి చేస్తే కేటీఆర్ తక్షణం స్పందించి ఆయా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఆపదలో ఉన్నవారికి ఆపన్న హస్తం అందిస్తారు. ఇక అలాంటి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు తనకు తృప్తినిస్తున్నాయి అని కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.

Minister KTR responded to a post by Ashok, a father from Chityal, who said that KTR had helped his son Karthik, who was injured in a fire accident and treated in the hospital, and KTR was God to them.