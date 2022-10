మునుగోడులో పోటీ ఎవరి మధ్య..? ఆ ఫోటోతో షాకింగ్ పోస్ట్ పెట్టిన మంత్రి కేటీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నగారా మోగడంతో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారుతుంది. ఈ క్రమంలో మునుగోడులో రాజకీయాలు ఊపందుకున్నాయి. మునుగోడు లో విజయం సాధించాలని అధికార టీఆర్ఎస్, ప్రతిపక్ష బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు పోటీ పడుతున్నాయి. వ్యూహాలతో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ప్రత్యర్ధి పార్టీలకు చెక్ పెట్టేలా మాటల తూటాలు సందిస్తున్నాయి.

English summary

Minister KTR targeted the congress and bjp on the issue of fluorosis in the Nalgonda district in the context of the Munugode by-election, and asked the contest between whom?. An interesting tweet was made with a photo.