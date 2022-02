తెలంగాణా దేశంలోనే లేనట్టు కేంద్రం తీరు; బడ్జెట్ లో పేదలకు పనికొచ్చేది ఒక్కటీ లేదన్న మంత్రి కేటీఆర్

Telangana

కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పై తెలంగాణ రాష్ట్ర గులాబీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేంద్ర బడ్జెట్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారని, తెలంగాణ రాష్ట్రంపై కేంద్ర పెద్దలు వివక్ష చూపిస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. తాజాగా రాష్ట్ర పురపాలక, ఐటి శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్ర బడ్జెట్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్ర బడ్జెట్ లో పేదలకు పనికి వచ్చేది ఒక్కటీ లేదని మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శలు గుప్పించారు.

Minister KTR said the 2022-23 budget had disappointed all sections and would not benefit any one.The center behaves telangana is not a state in country. Minister KTR said that there is nothing in the budget that will benefit the poor.