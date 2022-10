మోయలేని భారం మోపేవాడే మోడీ: మహిళల వంటింటినుండే బీజేపీ పతనం షురూ: మంత్రి కేటీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీని పదేపదే టార్గెట్ చేసే తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ తాజాగా మరోమారు ట్విట్టర్ వేదికగా బిజెపి ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు. సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల నిత్యావసరమైన గ్యాస్ సిలిండర్ ధర విపరీతంగా పెంచి, సామాన్యులపై పెను భారం మోపుతున్నారని నిప్పులు చెరిగారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాలనలో ఆదాయాలు పాతాళంలో, ధరలు ఆకాశంలో ఉంటాయంటూ తనదైన శైలిలో టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Minister KTR targeted Modi as the burden creator. Minister KTR said that with the gas cylinder prices attack, the downfall of the BJP will start from the women's kitchen.