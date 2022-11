మంత్రి మల్లారెడ్డి కొడుక్కి అస్వస్థత, ఆస్పత్రిలో చేరిక; కొడుకును కొట్టించారని మల్లారెడ్డి సంచలన ఆరోపణ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంత్రి మల్లారెడ్డి నివాసాలు, ఆస్తులపై ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు దాడులు చేయడం కలకలంగా మారింది. మల్లారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, వ్యాపార భాగస్వాముల ఇళ్లలోనూ, కార్యాలయాల్లోనూ నిన్న ఐటీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. ఇక నేడు కూడా ఐటి అధికారుల సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి.

Minister Mallar Reddy's son Mahender Reddy fell ill and was admitted to the hospital. A minister who went to the hospital to see his son made a sensational allegation of molesting his son.