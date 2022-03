మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్యకు కుట్ర.. పాలమూరు రాజకీయాలపై మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ఆసక్తికరవ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎక్సైజ్, పర్యాటక క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్యకు కుట్ర జరిగిందన్న విషయం ఇప్పుడు తెలంగాణాలో సంచలనంగా మారింది. సైబరాబాద్ పోలీసులు ఈ హత్య కుట్ర ను భగ్నం చేశారు. శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్యకు పదిహేను కోట్ల రూపాయల సుపారి అందిందని చెప్పిన పోలీసులు హత్యకు కుట్ర పన్నిన ఎనిమిది మందిని బుధవారం అరెస్టు చేశారు. తెలంగాణ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్యకు కుట్రలో బీజేపీ నేత మహబూబ్ నగర్ మాజీ ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి, బిజెపి మహిళా నాయకురాలు మాజీ మంత్రి డీకే అరుణ పాత్రపై దర్యాప్తు చేపడతామని సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర వెల్లడించారు.

English summary

Minister Niranjan Reddy has lashed out at the Palamuru politics over the conspiracy to assassinate Minister Srinivas Goud. He said physical attacks on political opponents were atrocious