తెలంగాణాకు ఏం చేశారు? నిర్మలా సీతారామన్, కిషన్ రెడ్డిలపై విరుచుకుపడిన మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్!!

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర మంత్రుల పర్యటనలు, వారు తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్న తీరుపై రాష్ట్ర మంత్రులు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. తాజాగా కామారెడ్డిలో పర్యటిస్తున్న నిర్మల సీతారామన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై, కిషన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్ర గిరిజన శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేంద్రమంత్రులు ఒక్క పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి పరిమితమై పర్యటనలు చేయడం సిగ్గుచేటని మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ పేర్కొన్నారు.

English summary

TRS minister Satyavathi Rathod reverse attacked on Union Minister Nirmala Sitharaman and Kishan Reddy comments on Telangana government and CM KCR. She concluded that no matter what BJP does in Telangana, BJP will be the third place.