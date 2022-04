బీజేపీ కార్యకర్తలా.. ప్రభుత్వాన్ని బెరిరించినట్టు గవర్నర్ వ్యాఖ్యలు: మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ఆగ్రహం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తనను అవమానిస్తున్నదని, రాజ్ భవన్ కు ఎలాంటి మర్యాద ఇవ్వడం లేదని తమిళిసై మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి, హోం మంత్రి అమిత్ షా కి తాను నివేదిక ఇచ్చానని వెల్లడించిన తమిళిసై ఎమ్మెల్సీగా కౌశిక్ రెడ్డిని ఆమోదించని కారణంగా ప్రోటోకాల్ పాటించకుండా తనను అవమాన పరుస్తున్నారు అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక తమిళిసై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ఘాటుగా స్పందించారు.

English summary

Minister Satyavathi Rathore was outraged that the governor Tamili sai had spoken like a BJP activist and that the governor's remarks had intimidated the government