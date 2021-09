సాయి ధరమ్ తేజ్ ఆరోగ్యంపై అసత్య ప్రచారం వద్దు-ఆ విఘ్నేశ్వరుడి దయతో బయటపడ్డాడు: తలసాని

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మెగా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్‌ ఆ విఘ్నేశ్వరుడి దయ వలన రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు. చిన్న చిన్న గాయాలు తప్ప సాయి ధరమ్ తేజ్ ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదన్నారు. ఎమ్మారై స్కాన్‌ కూడా నార్మల్ అనే వచ్చిందన్నారు. హెల్మెట్,జాకెట్ వాడటం వలన సాయి ధరమ్ తేజ్ ప్రమాదం నుంచి స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడని చెప్పారు.అపోలో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సాయి ధరమ్ తేజ్‌ను మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ శనివారం(సెప్టెంబర్ 11) పరామర్శించారు.

English summary

Minister Talsani Srinivas Yadav said that mega hero Sai Dharam Tej escaped from the road accident due to the gods grace. He said there is no health problems to him except minor injuries.