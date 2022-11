బీజేపీ దొంగల పార్టీ; చేసేది ప్రభుత్వాలను కూల్చే పని: భగ్గుమన్న మంత్రులు ఎర్రబెల్లి, సత్యవతి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో బీజేపీ తీరుపై తెలంగాణ మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, సత్యవతి రాథోడ్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. బీజేపీ పార్టీ దొంగల పార్టీ అని పేర్కొన్న మంత్రులు బిజెపి ప్రభుత్వాలను కూల్చే పని పెట్టుకుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతాంగాన్ని, ప్రజలను మోసం చేసే పార్టీ బీజేపీ అని పేర్కొన్న మంత్రులు, కేంద్రం తెలంగాణపై కక్ష కట్టింది అన్నారు. కేంద్ర మంత్రులు అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారని, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ హయాంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొన్నారు.

English summary

Ministers Errabelli Dayakar Rao and Satyavati Rathore, who called the BJP a party of thieves, said that what the BJP is doing is the work of bringing down governments.