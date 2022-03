బుల్డోజర్ లతో విధ్వంసం చేస్తారా? బీజేపీ దీక్షలు, బుల్డోజర్ వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమన్న బాల్క సుమన్

Telangana

టిఆర్ఎస్ పార్టీ వైఖరిపై, టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పై, తెలంగాణ అసెంబ్లీలో బిజెపి ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేసిన విధానం పై తమ నిరసన తెలియజేస్తూ బిజెపి ఎమ్మెల్యేలు ఇందిరా పార్కు ధర్నా చౌక్ వద్ద నిరసన దీక్ష చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీక్షలో మాట్లాడిన రాజాసింగ్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బుల్డోజర్ లు వస్తున్నాయని, కెసిఆర్ అవినీతిని బుల్డోజర్ లతో తొలగిస్తామని రాజా సింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

Balka Suman was angry over the bulldozer remarks of BJP leaders. He said the BJP was preparing to wreak havoc with bulldozers