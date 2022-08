Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గాదరి కిషోర్ మునుగోడులో టిఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచి తీరుతుందని, తడీపార్ అమిత్ షా కు, తంబాకు బండి సంజయ్ ఎన్ని చెప్పులు మోసినా మునుగోడులో గెలిచేది టీఆర్ఎస్ పార్టీనే అని వ్యాఖ్యానించారు. కాంట్రాక్టులు, కమీషన్ల కోసం మునుగోడు ఆత్మగౌరవాన్ని బిజెపి కాళ్ళ ముందు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పెట్టాడని, తప్పకుండా ప్రజలు దీనికి బుద్ధి చెప్పి తీరుతారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

MLA Gadari Kishore commented that there is no bigger Dalit than KCR and KCR never said that he would make a Dalit as CM.