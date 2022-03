రాజగోపాల్ రెడ్డిపై జీవన్ రెడ్డి ఫైర్; ఆపై ఇద్దరూ కలిసి అలా.. ఆసక్తికర సన్నివేశం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పై ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే ఏ.జీవన్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ పై కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ విరుచుకుపడ్డారు. జనరల్ హెల్త్ చెకప్ కోసం సీఎం కేసీఆర్ ఆసుపత్రికి వెళ్లారని, కానీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలను చూసి ఆసుపత్రికి పోయారని చెప్పడం సిగ్గుచేటని జీవన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

MLA Jeevan Reddy was indignant over Rajagopal Reddy's remarks on CM KCR health checkup due to 5 states results. after that the two leaders who had gathered in front of the CLP office made interesting discussion