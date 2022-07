గతం మర్చిపోతే ఎలా.. సస్పెన్షన్ పై మంత్రి కేటీఆర్ కు ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ చురకలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ ప్రతిపక్ష బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం నిత్యం కొనసాగుతోంది. కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారు టిఆర్ఎస్ నేతలు టార్గెట్ చేస్తుంటే, రాష్ట్రంలోని టిఆర్ఎస్ సర్కార్ ను బిజెపి నేతలు టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇక మంత్రి కేటీఆర్ నిత్యం సోషల్ మీడియా వేదికగా కేంద్రంలో బీజేపీ తీరుపై మండిపడుతున్నారు. బిజెపి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక కేటీఆర్ ట్వీట్ లకు బిజెపి నేతలు సెటైర్లు వేస్తున్నారు. ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఆయనకు చురకలు అంటిస్తున్నారు. తాజాగా తెలంగాణ ఐటి మరియు పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పై గోషామహల్ బిజెపి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

మహారాష్ట్రలో జరిగిందే తెలంగాణాలో.. దమ్ముంటే ఆపాలని కేసీఆర్ కు రాజాసింగ్ సవాల్

English summary

KTR, who is now talking about the suspension of MPs, did not remember that BJP MLAs were suspended in the past, MLA Rajasingh lashed out at Minister KTR.