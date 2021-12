ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా గులాబీపార్టీలో ముసలం...ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు వ్యాఖ్యల దుమారం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో గులాబీ పార్టీ నేతల మధ్య ముసలం పుట్టిందా ? అధికార పార్టీ నేతలు బాహాటంగానే ఒకరిపైన ఒకరు విమర్శలు గుప్పించుకొంటున్నారా? టిఆర్ఎస్ పార్టీలో వర్గ విభేదాలు తారా స్థాయికి చేరుకున్నాయా? సోషల్ మీడియా వేదికగా పినపాక ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు చేసిన కామెంట్స్ తో మొదలైన రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోందా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

MLA Rega Kantharao comments indicate that TRS Internal war in the Joint Khammam District. Rega Kantharao, said that he may compete with the former MLA, targeted Payam Venkateshwarlu.