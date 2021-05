కరోనా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అయిన నర్సులకు ఎమ్మెల్యే సీతక్క సన్మానం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క కరోనా సెకండ్ వేవ్ పై జరుగుతున్న పోరాటంలో కూడా ముందు వరుసలో నిలిచారు. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాలలో కరోనా వ్యాప్తికి కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు నిత్యావసరాలను అందించటంలో బిజీగా ఉన్న సీతక్క, ప్రస్తుతం ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే సందర్భంగా కరోనా వారియర్స్ గా పోరాటం సాగించిన నర్సులను, ఆశా వర్కర్ లను సత్కరించారు.

English summary

Mulugu MLA Seethakka was also at the forefront of the fight against the second wave. Seethakka, who is already busy providing essentials to people suffering from corona outbreaks in various parts of the country, today honored the nurses and Asha workers who fought as Corona Warriors on the occasion of International Nurses Day.