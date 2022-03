సమతామూర్తి పేరుతో చిన్నజీయర్ స్వామి చేస్తుందిదే.. ఎమ్మెల్యే సీతక్క సంచలన ఆరోపణలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మలపై చిన్న జీయర్ స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారంగా మారాయి. సమ్మక్క సారలమ్మలను గురించి చిన్న జీయర్ స్వామి చాలా చులకనగా మాట్లాడారని ఆదివాసీ గిరిజనులలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

MLA Sitakka made harsh remarks on Chinnajeeyar Swamy who made scathing remarks on Medaram Sammakka Saralammala. Chinnajeeyar Swamy, who is doing business under the name of Samathamurthy, was incensed.